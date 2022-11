Elenco da Escola Nacional de Circo faz apresentação especial em Nilópolis - Divulgação / Edson Silva

Publicado 17/11/2022 19:26 | Atualizado 17/11/2022 19:28

Nilópolis – O Campus Nilópolis do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) recebeu nesta quarta-feira (16/11), no bairro Frigorífico, a visita de 18 alunos da Escola Nacional de Circo para uma apresentação especial. A instituição é parceira da Fundação Nacional de Artes - Funarte na gestão do Curso Técnico em Arte Circense, tendo sob sua responsabilidade a consolidação do calendário de aulas e a adaptação da grade curricular. A visita fez parte do XXVII SEMATEC e XXII Encontro Escola-Comunidade oferecidos pelo IFRJ. Os alunos executaram performances extracurriculares de malabares, palhaços, rola-rola, bambolê, parada de mão e contorção.

A abertura do evento contou com a apresentação de Karine Magalhães e todo o elenco da Escola. Giovanna Mello, Mateus Torquato e Eduardo Bemfica mostraram suas técnicas nos malabares; nos palhaços, tivemos Otávio Arns, Roberto Carlos Moreira e Álvaro Araújo; na modalidade rola-rola, Angie Villarreal, Ábramo Sampaio fizeram suas perfomances; Nicol Gajardo se apresentou com o bambolê; Andrei Moraes executou a modalidade parada de mão; já os alunos Vivian Tavares, Mateo Simón, Nicol Gajardo, Izabela Tavares, Ana Catarine Massire, Christiane Marlin, Mayla Bares e Giovanna Seixas apresentaram técnicas de contorção.



Segundo os professores, essas apresentações externas, além do trabalho feito na Escola, contribuem para o enriquecimento artístico-profissional dos estudantes, a construção da cidadania e o desenvolvimento humano. Nesse encontro extracurricular, os alunos foram acompanhados e orientados pelos docentes Luciana Belchior, Edson Silva, Carlos Farfan e Cristiano Prado, da Escola Nacional de Circo, da Funarte.