As crianças vão receber a Pfizer pediátrica no horário das 9h às 16h - Divulgação / PMN

Publicado 18/11/2022 17:25 | Atualizado 18/11/2022 17:26

Nilópolis - A partir desta terça-feira (22/11), a Prefeitura de Nilópolis retoma a vacinação de todas as faixas etárias contra a Covid-19 e começa a imunizar bebês a partir dos 6 meses a 2 anos de idade com comorbidades. As crianças vão receber a Pfizer pediátrica no Complexo de Saúde Dr. Jorge David, na Rua Senador Fernando Mendes, 1316, perto do Clube Nilopolitano, no horário das 9h às 16h.



Neste mesmo local continua a vacinação de crianças de 3 e 4 anos com o imunizante Coronavac. Os pais ou responsáveis devem estar presentes no momento da imunização e precisam portar documento de identidade da criança com foto ou CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e o cartão de vacinação.



Quem tem 18 anos ou mais pode receber a quarta dose de acordo com seu cartão de vacina e a quinta dose está disponível para idosos de 80 anos ou mais e pessoas que têm acima de 18 anos e possuem comorbidades. Para a imunização da 5ª dose, o morador já deve ter tomado a quarta dose há 10 meses.



A Secretaria Municipal de Saúde informou que 1.500 pessoas foram vacinadas com a quarta dose contra a doença esta semana e 200 receberam a quinta dose.



Pontos de vacinação



Posto Central

Rua João Pessoa, 1543, Centro, Nilópolis

Posto de Atendimento Médico e Sanitário do Cabral

Rua Roldão Gonçalves, s/n, Cabral



Posto de Saúde Dr. Dorvil Lacerda

Rua José Couto Guimarães, 1299, Paiol



Posto Novo Horizonte

Rua Mário Valadares, s/n, Novo Horizonte



Posto Nova Olinda

Rua Amadeu Lara, s/n, Olinda



Posto Olinda 2

Rua Pedro Roque, 13, Olinda