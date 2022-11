Responsável pela obra, o engenheiro civil Heytor Moore, passando para o prefeito Abrrãozinho o andamento das obras do Complexo Gericinó - Divulgação / PMN

Responsável pela obra, o engenheiro civil Heytor Moore, passando para o prefeito Abrrãozinho o andamento das obras do Complexo Gericinó Divulgação / PMN

Publicado 19/11/2022 09:33 | Atualizado 19/11/2022 09:35

Nilópolis - Depois das obras na Vila Olímpica de Nilópolis, agora é a vez do Parque Natural Municipal do Gericinó Prefeito Farid Abrão ganhar benfeitorias: novos espaços para a prática de esportes. O prefeito Abraãozinho David (PL) visitou nesta quinta-feira (17/11), as obras do Complexo Esportivo que está em construção próximo à sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no bairro Manoel Reis.

“Temos que oferecer opções de lazer para os moradores de nossa cidade, que é muito ocupada territorialmente. Estamos também atendendo à demanda de criação de mais banheiros, que vão servir também a quem frequentar as quadras”, afirmou o prefeito.

As benfeitorias incluem a construção de um campo de grama sintética, uma quadra de areia, um parcão para os frequentadores poderem levar seus animais e uma área de lazer para as crianças Divulgação / PMN Mais uma ação do pacote ‘Dá-lhe Obras’, as benfeitorias incluem a construção de um campo de grama sintética, uma quadra de areia, um parcão para os frequentadores poderem levar seus animais e uma área de lazer para as crianças.

Responsável pela obra, o engenheiro civil Heytor Moore explicou que as benfeitorias já estão em fase de instalação do alambrado das quadras. Depois disso, a previsão é que em três meses sejam colocadas a grama sintética, a areia e finalizados os vestiários feminino e masculino.