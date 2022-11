A exposição conta, através de 266 fotos, a trajetória dos principais times da cidade entre os anos de 1925 a 1980 - Divulgação / PMN

A exposição conta, através de 266 fotos, a trajetória dos principais times da cidade entre os anos de 1925 a 1980Divulgação / PMN

Publicado 21/11/2022 00:13 | Atualizado 21/11/2022 00:14

Nilópolis - Nilopolitanos amantes do futebol poderão conhecer mais do passado boleiro da cidade. Isso porque a Secretaria Municipal de Cultura, através da Superintendência de Patrimônio Histórico e Cultural, e em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo, irá promover uma exposição fotográfica retratando a história dos 55 anos do futebol de várzea de Nilópolis, no Shopping Nilópolis Square, no Centro, a partir desta segunda-feira (21/11).

A exposição “Memória do Futebol Nilopolitano” conta, através de 266 fotos, a trajetória dos principais times da cidade entre os anos de 1925 a 1980, e estará disponível até o dia 5 de dezembro. O memorial do futebol nilopolitano se transformou num livro com o mesmo nome da exposição lançado em 2015 por Geraldo Bezerra do Vale e Ademir Santiago Pires, criados em Nilópolis e ex-jogadores de várzea da cidade.



Segundo o superintendente de Patrimônio Histórico Ricardo Jardim, o acervo foi doado pelos autores ao centro cultural Galpão 252, localizado no bairro Olinda, e cedido à Superintendência. Ele relembra também que a exposição já foi exibida em outros pontos da cidade, como o Campo do AMEM e a Vila Olímpica, e que agora retorna por conta da Copa do Mundo, que começou neste domingo (20/11).



A exposição



Exibida pela primeira vez em 2015, a exposição “Memória do Futebol de Nilópolis” foi criada por Ademir Santiago Pires, que em Nilópolis atuou no Santos, Flamenguinho, Estrela d’Alva, Nova Cidade e por Geraldo Bezerra do Vale, falecido em 2021 e que jogou no Brasil da Mirandela, Flamenguinho, Filhos de Nilópolis, entre outros, e que juntos montaram todo o acervo da mostra.



A exposição reúne imagens de de 1925 a 1980 de clubes como o Nova Cidade, Ás de Ouro, Brasil da Mirandela, Unidos de Olinda, e equipes como a Seleção Feminina de Nilópolis, entre outros.



Serviço:



Exposição Memória do Futebol Nilopolitano

Local: Shopping Nilópolis Square – Rua Prof. Alfredo Gonçalves Figueira, nº 100, Centro

Datas: 21 de novembro até 5 de dezembro