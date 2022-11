A Secretaria Municipal de Saúde alertará a população sobre a importância dos cuidados para evitar a reprodução do mosquito nos domicílios - Divulgação / PMN

Publicado 21/11/2022 19:34 | Atualizado 21/11/2022 19:38

Nilópolis - A Secretaria de Saúde de Nilópolis promoverá nesta quarta-feira (23/11), o "Dia D Municipal no combate ao mosquito aedes aegypti". A secretaria alertará a população sobre a importância dos cuidados para evitar a reprodução do mosquito nos domicílios. A ação será na Praça dos Estudantes, das 9h às 12h, no Centro.

Segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde, os casos de dengue aumentaram 300% em relação a 2021 no Rio de Janeiro. 80% dos focos do mosquito que transmite a dengue, chikungunya e zika vírus são encontrados dentro dos domicílios.

Além da ação, o carro fumacê passará pelos bairros que apresentam o índice mais alto de foco do mosquito, no Centro, Frigorífico e Tropical. “Para enfrentar essa realidade, além da adoção de uma política de ações contínuas e efetivas de combate ao aedes aegypti, a participação da população tem sido apontada como melhor maneira para diminuir sua reprodução e a consequente transmissão das doenças”, destacou a secretária de Saúde, Lenise Monteiro.

Escolas contra a reprodução do mosquito

Neste mesmo dia, as escolas municipais estarão realizando o Dia D com atividades de orientação e elaboração de trabalhos para mobilização da comunidade escolar. Os demais colégios foram convidados a promoverem atividades de orientação e alerta com seus alunos.