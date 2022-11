A atividade faz parte das ações do Novembro Azul, mês de conscientização sobre a saúde do homem - Divulgação / PMN

Publicado 21/11/2022 22:49

Nilópolis - Nesta quarta-feira (23/11), funcionários da Secretaria de Serviços Públicos de Nilópolis (Semserp) e também homens que moram no entorno do local vão poder participar da palestra ‘Homem de Atitude se Cuida’, a partir das 14h. Promoção da Secretaria Municipal de Saúde, o debate visa sensibilizar o sexo masculino sobre a importância do cuidado e da prevenção. A atividade faz parte das ações do Novembro Azul, mês de conscientização sobre a saúde do homem.

A coordenadora de Assistência da Secretaria Municipal de Saúde, fisioterapeuta Rudnéa Rozendo, falará sobre a ‘Sexualidade e Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) – A Importância de uma Vida Saudável’, a fisioterapeuta Andreza Casemiro vai palestrar sobre ‘Ginástica Laboral e a Importância da Postura Correta no Trabalho para Evitar as Dores Musculares’, Andréa Lima abordará o tema ‘Prevenção a Obesidade (Hipertensão, Diabetes e Tabagismo) e o médico Cláudio Borges tratará do ‘Cuidado e Combate ao Câncer de Próstata'.



“Estamos muito felizes em realizar essa ação do Novembro Azul com os funcionários da Semserp. Acredito que existam muitos mitos e tabus sobre a prevenção ao câncer de próstata. E foi por isso que resolvemos, ao lado da Secretaria Municipal de Saúde, ter uma tarde para tratar do assunto. Queremos alertá-los dos riscos e a importância do diagnóstico dessa doença”, afirmou o secretário da Semserp, Rodrigo Neca.



Rudnéa Rozendo reforçou a fala do secretário Neca, ao salientar que os homens não costumam procurar atendimento. “Muito são vítimas de infarto e acidentes vasculares celebrais (AVCs), além dos casos de câncer de próstata, que aumentaram. O objetivo é sensibilizar a todos quanto à importância do cuidado e da prevenção”, afirmou.



A Semserp fica na Rua Coronel França Leite, 2010, bairro Nossa Senhora de Fátima, e a entrada é franca a todos que queiram participar.