As mulheres interessadas podem ir diretamente ao Parque, para agendar os exames. Quem já tiver marcado, fará o procedimento nas salas preparadas para atendimento no veículoDivulgação / PMN

Publicado 22/11/2022 19:41 | Atualizado 22/11/2022 19:56

A Prefeitura de Nilópolis disponibilizou uma van para transportar as nilopolitanas que pretendem realizar os exames Divulgação / PMN

Nilópolis - A Unidade Móvel Sesc Saúde Mulher, que realiza exames gratuitos de mamografia e preventivo do colo de útero, continuará no Parque Natural Municipal do Gericinó Prefeito Farid Abrão até o dia 21 de dezembro. As mulheres interessadas podem ir diretamente ao local, das 8h30 às 16h, para agendar os exames. Quem já tiver marcado, fará o procedimento nas salas preparadas para atendimento no veículo.A Prefeitura de Nilópolis disponibilizou uma van para transportar as nilopolitanas que pretendem realizar os exames. A caminhonete fará ponto na Rodoviária da cidade, na descida do viaduto, na Rua Frei Ludolf, das 8h30 às 16h. Vai levar e trazer as mulheres do Parque do Gericinó.As mulheres devem levar identidade, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e o pedido médico. Os postos de saúde podem ser procurados para dar o encaminhamento para os exames.O endereço é a Rua Alberto Teixeira da Cunha, s/n, bairro Manoel Reis, Nilópolis.