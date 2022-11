Maria Luíza Costa, de 10 meses, recebeu a dose da Pfizer pediátrica contra a Covid-19 - Divulgação / PMN

Publicado 22/11/2022 19:12

Nilópolis - Maria Luíza Costa, de 10 meses, foi a primeira bebê com comorbidades a receber a dose da Pfizer pediátrica contra a Covid-19 na cidade de Nilópolis, no final da manhã desta terça-feira (22/11). Ela foi vacinada pelo enfermeiro Osias Amorim, no Complexo de Saúde Dr. Jorge David, perto do Clube Nilopolitano, no Centro. Maria Luíza tem problemas respiratórios.



Maria Luiza, no colo da mãe, recebendo a dose pediátrica contra a Covid-19 Divulgação

“Eu fiquei sabendo da vacinação pelas redes sociais. Fiquei preocupada em trazê-la o mais rápido possível. É importante prevenir. Tenho outro filho, o Miguel, de 10 anos, que já tomou as duas doses. Agora faltam apenas as vacinas da febre amarela e da gripe, para atualizar a caderneta da Maria Luíza. Atrasou porque ela ficou doente”, afirmou Amanda, que pegou o coronavírus em junho deste ano, depois de ter recebido as duas doses. Ela passou a usar máscara e não transmitiu a Covid-19 para os parentes. Enquanto a mãe, a funcionária de gráfica Amanda Araújo, segurava a menina na sala de vacinação, o pai, auxiliar de educação Luiz Felipe Costa, aguardava do lado de fora. Amorim estava trabalhando com as técnicas de enfermagem Beatriz Abreu e Suellen de Oliveira. O diretor da unidade de saúde, Andrews de Santana, informou que há 200 doses disponíveis para atender bebês nessa faixa etária. Apenas o Complexo imuniza crianças com essa idade.“Eu fiquei sabendo da vacinação pelas redes sociais. Fiquei preocupada em trazê-la o mais rápido possível. É importante prevenir. Tenho outro filho, o Miguel, de 10 anos, que já tomou as duas doses. Agora faltam apenas as vacinas da febre amarela e da gripe, para atualizar a caderneta da Maria Luíza. Atrasou porque ela ficou doente”, afirmou Amanda, que pegou o coronavírus em junho deste ano, depois de ter recebido as duas doses. Ela passou a usar máscara e não transmitiu a Covid-19 para os parentes.

Também no Complexo de Saúde continua a vacinação de crianças de 3 e 4 anos com o imunizante Coronavac. Miguel Nascimento, acompanhado do avô Ronaldo Nascimento - que recebeu as quatro doses -, aguardava para tomar a segunda dose do imunizante. Ao contrário da bebê, ele estava nervoso e a técnica Beatriz Abreu precisou orientar Ronaldo sobre como segurar o menino e evitar que ele se mexesse e se machucasse.

Valente, Maitê Marques, de 4 anos, enfrentou a vacina com tranquilidade segurando sua boneca favorita, e tomou a primeira dose, mas Dafne Silva, 12 anos, por sua vez, escondeu o rosto na blusa da mãe. Os pais ou responsáveis devem estar presentes no momento da imunização e precisam portar documento de identidade da criança com foto ou CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e o cartão de vacinação.

Andrews de Santana salientou que, por causa do alerta nos veículos de comunicação e mídias sociais quanto ao aumento dos casos de Covid-19, houve uma procura maior por imunização no posto. “Tivemos em novembro, até o dia 21, 152 crianças que tomaram a Pfizer e 126 que receberam a CoronaVac. Antes, houve semana que vacinamos apenas 23 crianças”, comparou o diretor do Complexo de Saúde Dr. Jorge David.



Há 200 doses disponíveis para atender bebês nessa faixa etária Divulgação / PMN

Pontos de vacinação Prossegue a aplicação da quarta dose para as pessoas com 18 anos ou mais, de acordo com seu cartão de vacinação e a quinta dose está disponível para idosos de 80 anos ou mais e pessoas que têm acima de 18 anos e possuem comorbidades. Para a imunização da 5ª dose, o morador já deve ter tomado a quarta dose há 10 meses. Segue a lista com os endereços dos locais para imunização desse público.

Posto Central

Rua João Pessoa, 1543, Centro, Nilópolis

Posto de Atendimento Médico e Sanitário do Cabral

Rua Roldão Gonçalves, s/n, Cabral

Posto de Saúde Dr. Dorvil Lacerda

Rua José Couto Guimarães, 1299, Paiol

Posto Novo Horizonte

Rua Mário Valadares, s/n, Novo Horizonte

Posto Nova Olinda

Rua Amadeu Lara, s/n, Olinda

Posto Olinda 2

Rua Pedro Roque, 13, Olinda