Entre distribuições de panfletos e orientações, os agentes visitaram residências e estabelecimentos comerciais no entorno da praça com o intuito de combater o foco do mosquito - Divulgação / PMN

Publicado 23/11/2022 19:16

Nilópolis - A Secretaria de Saúde de Nilópolis realizou na manhã, desta quarta-feira (23/11), o "Dia D Municipal no combate ao mosquito Aedes aegypti". Cerca de 60 agentes de combate às endemias alertaram as pessoas que passaram pela Praça dos Estudantes, no Centro, sobre a importância dos cuidados para evitar a reprodução do mosquito nos domicílios.



Alunos das escolas municipais prepararam cartazes, painéis, folhetos, recadinho para os pais ou responsáveis, paródias com músicas, peça teatral e jogos lúdicos Divulgação / PMN

A professora Heloisa Andrade Farias, de 52 anos, aproveitou para buscar informações para orientar seus alunos. "Nilópolis está evoluindo muito em todos os aspectos. Achei legal esse projeto porque realmente a dengue está aí, então precisamos passar para todos os cuidados que precisamos ter. Quero colaborar levando mais informações para os meus alunos.'' Entre distribuições de panfletos e orientações, os agentes visitaram residências e estabelecimentos comerciais no entorno da praça com o intuito de combater o foco do mosquito. Além disso, o carro fumacê passou pelos bairros que apresentam o índice mais alto de proliferação das larvas do Aedes aegyti: Centro, Frigorífico e Tropical.

Segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde, os casos de dengue aumentaram 300% em relação a 2021 no Rio de Janeiro. 80% dos focos do mosquito que transmite a dengue, chikungunya e zika vírus são encontrados dentro dos domicílios.

Escolas contra a reprodução do mosquito

Alunos das escolas municipais prepararam cartazes, painéis, folhetos, recadinho para os pais ou responsáveis, paródias com músicas, peça teatral e jogos lúdicos.



Segundo informações da Secretaria de Estado de Saúde, os casos de dengue aumentaram 300% em relação a 2021 no Rio de Janeiro Divulgação / PMN

Aluno da E.M. Jorge Deocleciano de Oliveira, Isaque da Costa, de sete anos, foi um dos estudantes a preparar o cartaz 'Ajude a encontrar o ninho do mosquito'. "Viemos procurar o mosquito da dengue. Fizemos o caminho para achar ele." A ação visa estimular às iniciativas de cada escola com suas atividades de orientação, pesquisa, elaboração de trabalhos e troca de informações e vivências que contribuam para a mobilização de toda comunidade escolar para colocar em prática as medidas necessárias para evitar a reprodução do mosquito Aedes aegypti.