Publicado 23/11/2022 20:07 | Atualizado 23/11/2022 22:53

Nilópolis - A partir desta quinta-feira (24/11), a Secretaria de Saúde de Nilópolis vai agendar a vacinação de bebês de 6 meses a dois anos que têm comorbidades contra a Covid-19, pelo telefone: 3039-4454. Os pais devem ligar e marcar, informando o nome completo da criança, seu próprio nome e um telefone para contato.



Na data definida, o pai ou a mãe devem levar a carteira de vacinação do bebê e a certidão de nascimento ou a carteira de identidade da criança.

O agendamento se justifica devido a baixa procura de imunização nesta faixa etária, evitando assim, o desperdício de doses, já que após a abertura dos frascos, é necessária a utilização de 10 doses da vacina por frasco.

A imunização continuará a ser oferecida de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, no Complexo de Saúde Dr. Jorge David, na Rua Senador Fernando Mendes, 1316, perto do Clube Nilopolitano, no Centro.