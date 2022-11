O Ensaio de Rua da Beija-Flor promete agitar a noite de sábado (26) em Nilópolis - Divulgação

Publicado 25/11/2022 17:57 | Atualizado 25/11/2022 18:00

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis, por meio da Secretaria Municipal de Transporte, neste sábado (26/11), a partir das 15h, interdita o trânsito em várias ruas por causa do ensaio da Beija-Flor. O trecho que será fechado é na Estrada Mirandela, desde a Av. Getúlio Vargas até a Praça Benedito Vaz Vieira, conhecida como Praça da Roldão, no Centro. A proibição irá até a meia noite.

O secretário de Transporte, Ricardo Galego, afirmou que a circulação na Estrada Mirandela, a partir das Avenida Getúlio Vargas, estará proibida após as 14h para a montagem da estrutura necessária para a apresentação da escola de samba. Ricardo Galego contará com o apoio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, que vai designar agentes para que posicionarem em pontos estratégicos da Estrada Mirandela. A Polícia Militar também estará presente.

Estarão fechadas: a Estrada Mirandela com Av. Getúlio, Mirandela com Rua Zezinho, Mirandela com Rua João Pessoa, Mirandela com Praça Wallace Paes Leme, Mirandela com Rua Elizeu de Alvarenga e Mirandela com Rua João Evangelista de Carvalho.

A concentração da Beija-Flor será a partir das 18h, na esquina da Rua João Evangelista de Carvalho e os integrantes da escola seguem até a Praça Vereador Orlando Hungria, na esquina com Rua Zezinho, onde haverá a dispersão.