O corpo técnico do CAPS oferta também oficina de ouvidores de vozes, beleza, música, roda de conversa temática e alfabetização - Divulgação / PMN

O corpo técnico do CAPS oferta também oficina de ouvidores de vozes, beleza, música, roda de conversa temática e alfabetizaçãoDivulgação / PMN

Publicado 25/11/2022 17:02 | Atualizado 25/11/2022 17:09

Nilópolis - Até o final de dezembro, quem chegar para vacinação e consultas no Complexo de Saúde Dr. Jorge David, no Centro, de Nilópolis, poderá ver a exposição de tapeçarias e bijuterias dos participantes do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II) Espaço Vivo. A mostra é o resultado das aulas que são oferecidas às segundas e terças-feiras pela manhã. Além de lúdica, a ação visa gerar renda para os alunos e tem inspiração nos estudos da psiquiatra Nise da Silveira, que revolucionou o tratamento mental no Brasil.

A psicóloga Cláudia Milene, diretora da unidade, afirmou que o corpo técnico do CAPS oferta também oficina de ouvidores de vozes, beleza, música, roda de conversa temática e alfabetização. “No caso da oficina de ouvidores de vozes, chamamos a família para participar porque, muitas vezes, apesar de medicados, os usuários daqui continuam a ouvir vozes. Buscamos ajudar os familiares a conviverem com isso de uma forma mais leve”, explicou ela.



O CAPS II Espaço Vivo atende 32 pessoas, com a proposta de reinseri-los no dia a dia da sociedade Divulgação / PMN

O CAPS II Espaço Vivo atende 32 pessoas, com a proposta de reinseri-los no dia a dia da sociedade. Jacira Paganoto e Virgínia Oliveira ficaram felizes porque conseguiram vender dois tapetes feitos com retalhos. Virgínia, de 54 anos, se trata no local há 27 anos. “Comecei a frequentar aqui quando funcionava em uma casinha pequena, lá na rua do posto de saúde”, lembrou.

A mostra é o resultado das aulas que são oferecidas às segundas e terças-feiras pela manhã Divulgação / PMN Cláudia Milene salientou a parceria com a direção do Complexo de Saúde, que possibilitou que 20 homens frequentadores do Centro de Atenção Psicossocial II façam uma revisão geral nesse mês, quando se realiza a campanha Novembro Azul, para conscientização da sociedade e, em especial, aos homens, com ênfase na prevenção e no diagnóstico precoce de câncer de próstata.