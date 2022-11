Com base em investigações do Setor de Inteligência, os agentes localizaram o acusado em solo nilopolitano - Divulgação / Pcerj

Publicado 25/11/2022 18:06 | Atualizado 25/11/2022 18:06

Nilópolis - Policiais civis da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) capturaram, nesta sexta-feira (25/11), em Nilópolis, um homem condenado pelos crimes de roubo e resistência. Contra ele, foi cumprido mandado de prisão condenatória, expedido pelo Cartório da 21ª Vara Criminal da Capital.



Com base em investigações do Setor de Inteligência, os agentes localizaram o acusado no município da Baixada Fluminense.

O preso foi encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.