O ex-secretário municipal de Obras, Flávio Vergueiro (e), engenheiro responsável pelo início dos projetos, esteve junto com o prefeito Abraãozinho (camisa cinza), nas vistorias - Divulgação

Publicado 27/11/2022 12:50 | Atualizado 27/11/2022 12:51

Nilópolis - Os moradores de Nilópolis estão prestes a ganhar mais três pontos de lazer totalmente repaginados. As melhorias da Praça da Caixa D’água, no Centro, a Praça Beija-Flor e o Parque Sara Areal, em Nova Cidade, fazem parte do pacote "Dá-lhe, Obras", uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, e estão em fase final de reforma. O prefeito Abraãozinho (PL), a vice-prefeita Flávia Duarte (PL) estiveram na última quarta-feira (23/11), nos locais para uma visita técnica, acompanhados do ex-secretário municipal de Obras, Flávio Vergueiro, engenheiro responsável pelo início dos projetos.

Os moradores das proximidades da Rua Antônio Pereira de Carvalho, no Centro, poderão usufruir de um espaço ainda melhor. A Praça da Caixa D’água está recebendo melhorias na pintura, iluminação, parquinho, quadra de esportes e nos vestiários, além de novos aparelhos de exercícios para os idosos. Assim também será na Praça Beija-Flor, que além de tudo isso, receberá uma pista de caminhada.

A vice-prefeita Flávia Duarte, o prefeito Abraãozinho e o ex-secretário de Obras Flávio Vergueiro chegando para vistoriar uma das áreas de lazer Divulgação / PMN Na mesma rua, o Parque Sara Areal está recebendo uma pista de skate, novas pistas de caminhada, e um parcão para receber os animais, brinquedos infantis, além da revitalização dos quiosques, banheiros e anfiteatro. A calçada do parque, que margeia o rio Sarapuí também está sendo renovada, toda extensão da Rua Gonçalves Dias receberá um guarda corpo de nylofor e nova iluminação. “O Parque Sara Areal é um espaço de convivência muito importante para esse lado da cidade, uma área verde que agora terá ainda mais opções de lazer com todas essas transformações’’, destacou o prefeito Abraãozinho.