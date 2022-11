As inscrições para o processo seletivo de Professor Substituto poderão ser feitas até o dia 15 de dezembro - Divulgação

Publicado 29/11/2022 22:06 | Atualizado 29/11/2022 22:14

Nilópolis - O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) abriu, nesta segunda-feira (28/11), as inscrições para o processo seletivo simplificado destinado à contratação de Professor Substituto. A seleção tem por objetivo preencher 34 vagas em diversas unidades no Estado, e formar cadastro reserva. No Campus Nilópolis da IFRJ, são três vagas: Matemática (1), Informática (1) e Libras (1). As inscrições poderão ser feitas até o dia 15 de dezembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 80,00 (oitenta reais).



Os salários oferecidos variam entre R$ 2.236,32 e R$ 3.130,85, conforme a titulação (mestrado e doutorado) e a carga horária (20 ou 40 horas).

O candidato aprovado não terá direito à contratação automática, a qual se dará a critério e à conveniência do planejamento acadêmico e administrativo do IFRJ no período de vigência do certame. Havendo provimento futuro e no interesse da Administração, os candidatos habilitados poderão optar por serem nomeados para vagas nos locais ofertados na ocasião, ou seja, em campi/regiões diferentes da vaga originária ou aguardar uma possível convocação futura, exclusivamente, para o local ao qual concorreu à vaga, dentro do período de validade do certame.



As inscrições, feitas de forma remota, estarão abertas no período definido no cronograma, e deverão ser realizadas pelo candidato até às 23h59min, exclusivamente, on-line, atendendo aos seguintes procedimentos:



I – Acessar a página https://portal.ifrj.edu.br/concurso-docente/professor-substituto , no período de inscrição estabelecido e seguir as orientações ali contidas;



II – Acessar o link: s269.institutoselecon.org.br e preencher o Formulário de Inscrição, devendo os candidatos que solicitarem isenção da taxa de inscrição assinalarem essa opção no formulário;

III – Gerar o Boleto Bancário ou, no caso dos solicitantes de isenção, selecionar a opção “SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO” no Formulário de Inscrição e proceder conforme o estabelecido no subitem 4.10.



O valor da taxa de inscrição será de R$ 80,00 (oitenta reais), podendo ser paga em qualquer rede bancária, por meio do boleto bancário gerado, automaticamente, ao final da inscrição.

O pagamento do boleto bancário, inclusive para os candidatos que tiverem o pedido de isenção indeferido, deverá ser feito até a data limite indicada no cronograma. Não será permitida a transferência do valor pago pelo boleto bancário para outra pessoa, assim como a transferência da inscrição para pessoa diferente daquela que a realizou. Também, não será permitida a transferência do valor do boleto de uma vaga para outra.