O guindaste da obra que caiu sobre o muro e a parede do quarto do idoso Ubaldo Ferreira - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 30/11/2022 14:30 | Atualizado 30/11/2022 15:08

Nilópolis – Um senhor de 88 anos ficou ferido, após um guindaste de um prédio de cinco andares em construção despencar sobre a residência de Ubaldo Ferreira, na tarde desta terça-feira (29/11), no Centro, de Nilópolis. O idoso estava descansando, na Rua General Mena Barreto, depois de retornar do sepultamento da esposa, quando o guindaste caiu sobre seu quarto. Com o impacto, pedras e embolsos de parte do teto caíram sobre Ubaldo, que teve escoriações no rosto, pescoço e pernas. O senhor foi levado para o Hospital Pronil, em Nilópolis, pelo engenheiro responsável pela obra, onde fez tomografia, porque não havia nenhum machucado visível. Nada foi constatado pela tomografia, e ele passa bem, já tendo sido liberado.





Ubaldo Ferreira dormia quando o guindaste caiu sobre a parede de seu quarto. Com o impacto pedras e embolsos caíram sobre ele Reprodução

Policiais civis, a Defesa Civil Municipal e profissionais da Prefeitura de Nilópolis estiveram no local para a realização de perícias e avaliações. Nesta quarta (30/11), o guindaste ainda permanece caído sobre a residência.

O guindaste que caiu pertence a obra do Residencial Sorria que fica ao lado da casa do idoso Reprodução

NOTA PREFEITURA DE NILÓPOLIS



A Prefeitura de Nilópolis, por intermédio da Secretaria Municipal de Habitação, informou que a obra do prédio na Avenida General Mena Barreto, está com a licença em dia. A empresa responsável pela obra foi notificada a partir da informação recebida pela Secretaria Municipal de Defesa Civil, após a ocorrência do acidente. A Prefeitura aguarda o laudo da perícia da Polícia Civil quanto à necessidade dos moradores da casa não poderem continuar morando na residência. Nesse caso, a Prefeitura irá providenciar o pagamento de um aluguel social enquanto a benfeitoria é feita na residência pela empresa responsável pela construção do prédio. Segundo familiares, no local está sendo construindo o "Residencial Sorria", porém em um terreno antigo, que teria uma fundição de mais de 20 anos, e já teria sido embargado. Até o momento, os responsáveis pelo empreendimento ainda não se pronunciaram. A obra prossegue normalmente nesta quarta-feira (30/11).