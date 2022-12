A criançada e os adultos ficaram felizes com a nova quadra da Praça do Paiol - Thiago Henrique/ PMN

Publicado 30/11/2022 20:31 | Atualizado 30/11/2022 20:32

Nilópolis - Os nilopolitanos ganharam de volta um espaço de lazer importante é renovado com a reforma da Praça Manoel Gonçalves dos Santos, no bairro do Paiol. A cerimônia foi realizada na noite da última sexta-feira (25/11), com a presença do prefeito Abraãozinho David (PL), da vice-prefeita Flávia Duarte (PL) e de outras autoridades.



A Praça do Paiol revitalizada Thiago Henrique/ PMN

O equipamento público ganhou brinquedos novos, academia para a terceira idade, nova quadra poliesportiva, dois banheiros e dois quiosques. Além de piso antiderrapante e nova urbanização para o local. A benfeitoria faz parte do pacote chamado 'Dá-lhe Obras', uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, que prevê melhorias em vários bairros da cidade.Abraãozinho David afirmou que tem obrigação de olhar pelas crianças que frequentam a praça. "O que nosso grupo de trabalho quer para essas crianças é o mesmo que que buscamos para nossos filhos: lugar para brincar, uma boa escola, uma boa alimentação e uma boa merenda", salientou ele, acrescentando que a garotada retribui sempre com beijos e abraços.

Citada no discurso do prefeito, a aposentada Leci Saldanha, 66 anos, o parabenizou e a todos os envolvidos na obra. “Eu disse ao Abraãozinho que a praça ficou muito linda em comparação ao que era. Aqui era menor e quase não tinha brinquedos”, lembrou a senhora, que mora há 35 anos no bairro.



O prefeito Abraãozinho (ao centro) ao lado de vereadores e autoridades na entrega da Praça do Paiol Thiago Henrique/ PMN

Participaram da cerimônia também o secretário de Meio Ambiente, Dean Senra, o chefe de gabinete, Caio de Araujo, o presidente da Câmara de Vereadores, Rafael Nobre, os vereadores Leandro Hungria, Farol do Paiol, o recém-convocado para assumir uma cadeira na casa legislativa, Flávio Vergueiro, e o ex-deputado Ricardo Abrão. Também moradora da localidade, a menina Letícia Brandão, de 11 anos, costuma frequentar a praça. "Agora a gente tem mais brinquedos para se divertir, acabaram os buracos no chão da praça e dentro da quadra", recordou ela, que estuda o 5º ano na E.M. Consuelo Estruc Silva, no mesmo bairro, e foi à reabertura com a mãe Simone Brandão, funcionária da UPA Cabuis.