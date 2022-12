O professor Edson com alunos do Curso de Gastronomia - Divulgação

Publicado 06/12/2022 15:02 | Atualizado 06/12/2022 15:20

Nilópolis - A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) Paiol, em Nilópolis, está com inscrições abertas, até o dia 22 de dezembro, para o primeiro curso técnico em Gastronomia na Baixada Fluminense. São 30 vagas disponíveis. Os aprovados no concurso serão capacitados em diversas qualificações como, por exemplo, bartender, confeitaria e panificação, além de aprender sobre a cozinha mediterrânea, cozinha asiática e cozinha contemporânea. Haverá também aulas de inglês e francês. Para concorrer, os interessados devem acessar o site www.legalleconcursos.com.br , ler com atenção o edital e pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 55,12. O curso tem duração de 18 meses, com aulas no turno da noite e terá início em fevereiro de 2023.A prova objetiva será composta de 40 questões do tipo múltipla escolha, cada uma valendo 2,5 pontos totalizando 100 pontos. Cada questão conterá quatro opções e somente uma correta. O candidato não poderá zerar nenhuma das disciplinas. A prova será dividida em duas partes: Língua portuguesa com 20 perguntas e matemática também com 20 questões. A realização do concurso está marcada para o dia 29 de janeiro de 2023, das 9h às 12h30. O candidato deverá chegar ao local da prova com uma hora de antecedência. A divulgação do resultado final estará disponível no dia sete de fevereiro no site www.legalleconcursos.com.br , a partir das 19 horas.Estruturada sob o foco da leitura, a prova de português terá como objetivo fundamental avaliar a capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos de linguagem verbal e visual, essenciais a todas as áreas e aos conteúdos adquiridos durante o processo de escolarização. A disciplina de Matemática estará focada na resolução de problemas e terá como objetivo fundamental avaliar a capacidade do candidato observar, estabelecer relações, utilizar diferentes linguagens, argumentar, validar processos, raciocinar de forma intuitiva, indutiva, dedutiva, estimar e desenvolver estratégias de resolução de problemas.