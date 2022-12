Segundo o secretário de Serviços Públicos, Rodrigo Neca (D), a parceria será importante para prevenir o município das enchentes ocasionadas pelas chuvas de verão - Divulgação

Publicado 07/12/2022 18:33

Nilópolis - A Secretaria de Serviços Públicos de Nilópolis (Semserp) e a Águas do Rio firmaram uma parceria para a limpeza da rede de águas pluviais da cidade, visando prevenir enchentes. O trabalho de cooperação entre o órgão público e a Concessionária iniciou na manhã da última terça-feira (06/12), com a utilização de caminhões vacol, na Rua Vicente Celestino, no bairro Santos Dumont.



O trabalho da Semserp com a Águas do Rio vai seguir ao longo das próximas semanas, inclusive nos finais de semana Divulgação

"A construção dessa parceria aconteceu através da intermediação do prefeito Abraãozinho (PL). Com o apoio da Águas do Rio, teremos mais equipes nas ruas realizando a limpeza da rede de águas pluviais da cidade, especialmente nos pontos mais graves. Começamos pela Vicente Celestino, uma rua que é bem próxima do Rio Sarapuí, e vamos seguir pelas regiões que mapeamos nesses últimos meses", afirmou o secretário. Segundo o secretário municipal de Serviços Públicos, Rodrigo Neca, a parceria será importante para prevenir o município das enchentes ocasionadas pelas chuvas de verão. Esta é a segunda etapa do trabalho desenvolvido pela Semserp, que realizou durante o último mês as limpezas manuais dos ralos dos pontos mais críticos da cidade.

O trabalho da Semserp com a Águas do Rio vai seguir ao longo das próximas semanas, inclusive nos finais de semana. Há previsão de realizar as limpezas de 60 pontos até meados de dezembro, entre ruas, avenidas e travessas.