A ação, que reuniu 350 alunos, faz parte do projeto "Escolas Mais Seguras", em parceria com a Defesa Civil de MesquitaDivulgação

Publicado 12/12/2022 10:56 | Atualizado 12/12/2022 10:59

Nilópolis - A Secretaria de Defesa Civil de Nilópolis promoveu uma simulação de prevenção a desastres na Escola Municipal Coronel Antônio Benigno Ribeiro, no bairro Cabral, no último dia 29 de novembro, pelo Dia Estadual de Prevenção a Desastres. A ação, que reuniu 350 alunos, faz parte do projeto “Escolas Mais Seguras”, em parceria com a Defesa Civil de Mesquita. A partir de janeiro, novas unidades escolares da cidade vão receber a atividade.

O secretário municipal de Defesa Civil, Bola Galego, afirmou que o objetivo é reduzir o risco de desastres nas unidades. “Esse é um trabalho que demanda tempo a médio e a longo prazo, mas estamos pensando na vida das crianças e adolescentes”, salientou ele. Coordenador do evento, Bola Galego lembrou que alunos e profissionais de educação tiveram orientações também sobre como usar os extintores de incêndio.

O secretário municipal de Defesa Civil, Bola Galego (colete azul), afirmou que o objetivo é reduzir o risco de desastres nas unidades Divulgação / PMN