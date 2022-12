Policiais militares retiraram as barricadas que atrapalhavam o deslocamento da população - Divulgação / 20º BPM

Publicado 09/12/2022 07:49

A Rua Beira Rio foi liberada para os nilopolitanos, após a retirada das barricadas Divulgação / 20º BPM

Nilópolis – Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) retiraram, nesta quinta-feira (08/12), duas toneladas de barricadas colocadas pelo tráfico de drogas, na Comunidade Az de Ouro, no bairro de Olinda, em Nilópolis, no limite com Anchieta, na Zona Norte do Rio de Janeiro. A ação garante o Direito Constitucional de ir e vir do cidadão nilopolitano da região.As barricadas atrapalhavam o deslocamento dos moradores na Rua Beira Rio. Após a retirada, as vias foram liberadas para o livre acesso da população.