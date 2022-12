Os policiais militares apreenderam as armas em uma abordagem no Centro - Twitter / Pmerj

Os policiais militares apreenderam as armas em uma abordagem no CentroTwitter / Pmerj

Publicado 12/12/2022 23:53 | Atualizado 13/12/2022 00:21

Nilópolis - Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) prenderam três homens, na noite desta segunda-feira (12/12), que haviam realizado o sequestro de uma mulher em um carro Prisma Branco. A ação aconteceu durante uma abordagem na Rua Governador Roberto Silveira, no Centro, de Nilópolis, depois que os agentes receberam a informação do sequestro.

Após o cerco policial, os criminosos foram presos e a refém libertada. Os policiais militares apreenderam na ação duas pistolas, além do veículo.

A ocorrência foi registrada da 57ª DP (Nilópolis).