O Papai Noel marcou presença na Festa de Natal da Pastoral da Criança - Divulgação

Publicado 12/12/2022 23:06 | Atualizado 12/12/2022 23:07

A Festa de Natal contou com grande participação da comunidade local Divulgação

Nilópolis – A Comunidade Católica Sagrado Coração de Jesus, em Nilópolis, promoveu no último sábado (10/12), no bairro Nova Cidade, a Festa de Natal da Pastoral da Criança, presenteando mais de 100 crianças da comunidade local.Na animada tarde, com a participação do Pároco Padre Josué, não faltaram além dos presentes para as crianças, a presença do Papai Noel, saborosas guloseimas natalinas e muito carinho da Comunidade Sagrado Coração de Jesus com os menores, familiares, integrantes e colaboradores da Pastoral.