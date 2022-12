Nilópolis

Projeto de futebol gratuito de Nilópolis está na Super Final da Green Cup Sub-15

Depois de passar por todas as fases, o Life Star está na final da competição contra o Verdão Austin, neste sábado (10/12), às 12h, no campo do Real de Austin

Publicado 08/12/2022 23:04 | Atualizado há 4 dias