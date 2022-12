As aulas são gratuitas e serão ofertadas mais de 200 vagas ao todo, para diversas faixas etárias, a partir dos 4 anos de idade - Divulgação / PMN

Publicado 13/12/2022 17:23 | Atualizado 13/12/2022 17:24

Nilópolis - Já estão abertas as inscrições para os cursos de teatro, audiovisual, desenho, dança, balé, violino, bordado e canto coral, promovidos pela Secretaria Municipal de Cultura para os nilopolitanos. As aulas são gratuitas e serão ofertadas mais de 200 vagas ao todo, para diversas faixas etárias, a partir dos 4 anos de idade.

As matriculas devem ser feitas na Usina de Cultura Jornalista Tim Lopes, localizada na rua Eliseu de Alvarenga, nº 384, de segunda a sexta-feira, das 9h30 às 17h. O prazo para matrícula segue até o dia 13 de janeiro de 2023. Já as inscrições para as aulas de balé ocorrem até o dia 22 de dezembro, na Escola Municipal de Dança Anna Pavlova, localizada no Ciep 136 - Professora Stella de Queiroz Pinheiro, no bairro Frigorífico.

As turmas de canto coral são destinadas apenas aos adultos. Para aqueles que já têm alguma experiência na área teatral, a Escola Municipal de Teatro Celso Mosciaro oferece o curso livre de direção teatral. Nesta modalidade o aluno precisa ter no mínimo 16 anos.

É necessário que, no ato da matrícula, crianças e adolescentes levem identidade (original e xerox), comprovante de residência (xerox), duas fotos 3X4, comprovante de escolaridade e declaração de autorização do responsável legal e uma pasta modelo 17 para interessados no balé. Já os adultos, xerox da identidade, comprovante de residência e duas fotos 3X4. Além disso, a secretaria pede uma lata de leite em pó, que será destinada à doação para crianças em situação de vulnerabilidade social.



A Usina de Cultura Jornalista Tim Lopes fica na Estrada Elizeu de Alvarenga, 384, em Olinda. Na Usina, as aulas estão previstas para iniciar em abril de 2023, com duração até novembro, totalizando 100 horas de curso. Ao final, o aluno que cumprir a carga horária exigida pela secretaria recebe o certificado.

A Escola Municipal de Dança Anna Pavlova fica no Ciep 136 - Professora Stella de Queiroz Pinheiro, na Estrada Dr. Rufino Gonçalves Ferreira, s/n, no bairro Frigorífico.