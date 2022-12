A mostra foi realizada na Praça Nilo Peçanha, também conhecida como Praça dos Estudantes - Divulgação / PMN

Nilópolis - O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, e em parceria com a Prefeitura de Nilópolis, através da Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Desenvolvimento Econômico (SETRAB), promoveu a segunda edição do Circuito Fluminense de Economia Solidária, nesta segunda-feira (12/12). Além de empreendedores locais, a cidade recepcionou representantes de oito municípios da Baixada e de Petrópolis.



A SETRAB estadual levou funcionários que incluíram interessados no Sistema Nacional de Emprego (SINE). João Vitor Fernandes, 22 anos, acompanha um grupo de mensagens e soube do evento. Ex-jovem aprendiz na área administrativa da Expresso São Francisco, o rapaz foi ao local para entregar seu currículo. O evento reuniu diversos empreendimentos produtivos coletivos de agricultores familiares, artesãos e artistas, representando diferentes formas de geração de emprego e renda. A mostra foi realizada na Praça Nilo Peçanha, também conhecida como Praça dos Estudantes, na Estrada Mirandela, no Centro. O secretário estadual de Trabalho, Patrique Welber, marcou presença no evento.

Desempregados desde antes da pandemia, Simone Costa, 43 anos, e o marido Jorge Luís dos Santos, 52 nos, também procuraram o SINE. Eles moram em Mesquita e souberam da feira. Eles têm quatro filhos – dois menores de idade. Apenas um trabalha. Jorge faz bicos e ela recebe o Auxílio Brasil.

Servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS) orientaram quem buscava informações sobre o Cadastro Único (CadUnico), Auxílio Brasil e outros serviços oferecidos no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Funcionários da SETRAB municipal ofereceram serviços das áreas de beleza e saúde, como design de sobrancelhas e tranças. O secretário municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Amorim, ressaltou a importância da participação das várias secretarias municipais que contribuíram para o sucesso do evento.



A programação contou ainda com a participação das secretarias municipais de Turismo, Ordem Pública e Transporte, Comunicação, Cultura e Saúde, Desenvolvimento Social, Segurança Pública, Defesa Civil e Educação. "Queremos valorizar o trabalho dos empreendedores desse setor econômico de nossa sociedade", observou Eduardo Amorim. Por sua vez, a secretária executiva do Fórum de Economia Solidária de Nilópolis, Márcia Ferreira comemorou a participação dos integrantes dos fóruns de Magé, Paracambi, Queimados, Japeri, Seropédica, Belford Roxo, São João de Meriti, Nova Iguaçu e Petrópolis.