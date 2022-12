Os nilopolitanos levaram três troféus: campeão, goleiro menos vazado e melhor jogador da competição - Divulgação

Publicado 15/12/2022 22:50 | Atualizado 15/12/2022 22:52

Nilópolis - O projeto gratuito de futebol Life Star Talentos, de Nilópolis, foi campeão da Green Cup Sub-15, campeonato que reuniu projetos de futebol da Baixada Fluminense, no último sábado (10/12), e teve a presença de observadores de grandes clubes do futebol brasileiro. Os nilopolitanos conquistaram o título contra o Verdão Austin, em Nova Iguaçu, e levaram três troféus: campeão, goleiro menos vazado e melhor jogador da competição.

"Foi uma experiência muito boa para os jogadores. Campeonato organizado, que cumpriu os horários. Organizadores compromissados com o evento. Enfim, queremos participar de outros", disse o técnico Nelsinho.



O treinador, juntamente com o preparador físico Naninha e Demenor, que fazem parte da equipe técnica são os nomes por trás dos garotos que treinam de segunda a sexta na Vila Olímpica de Nilópolis, no bairro Frigorífico, pela manhã e à tarde. O projeto atende gratuitamente garotos de 11 a 17 anos.

"Desde outubro de 2020, quando iniciamos o projeto, já realizamos diversas peneiras e testes. Damos todo suporte para esses garotos que têm o sonho de se profissionalizar no futebol. Ver esses meninos evoluindo, crescendo e tendo oportunidades não tem preço", diz Jacob David, um dos idealizadores do projeto.



O zagueiro Bocão, eleito o melhor jogador da Green Cup, comemorou o título. "Foi uma partida boa, com bom desempenho em campo e, graças a Deus, fomos campeões. Agradeço a oportunidade, a Life Star Talentos e continuar treinando porque vem coisa boa por aí".



Enzo, o goleiro menos vazado, também celebrou o bom momento e a conquista do campeonato. "Fomos muito bem, ganhamos a maioria das vezes, chegamos à final e levamos o troféu. Ser o menos vazado, contribuir com meu time é um orgulho para mim. Agora é correr para o abraço e aproveitar todas as oportunidades que virão", concluiu.