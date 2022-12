A ocorrência foi inicialmente registrada na 57ª DP (Nilópolis) e na sequência na 54ª DP (Belford Roxo) - Divulgação / 20º BPM

Nilópolis – Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) prenderam no final da tarde desta quinta-feira (15/12), em Nilópolis, dois homens suspeitos com uma sacola contendo drogas: 25 trouxinhas de maconha e 37 pinos de cocaína, além de R$ 25 reais em espécie. A prisão aconteceu na Rua Dinamarco Reis, no bairro Paiol de Pólvora.

A ocorrência com os dois homens foi inicialmente registrada na 57ª DP (Nilópolis), e na sequência na 54ª DP (Belford Roxo).



Um dos suspeitos permaneceu preso à disposição da Justiça.