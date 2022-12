Kim, um dos precursores de Taekwondo no Brasil, contou sobre sua carreira e também incentivou os praticantes da luta - Divulgação

Nilópolis - A Casa da Luta Nilopolitana abriu as portas, no último final de semana, para a visita de um dos maiores mestres de taekwondo, o coreano Yong Min Kim, conhecido como Mestre Kim. A ação contou com uma palestra seguida de um aulão para os alunos da modalidade.



Além dos matriculados na Casa da Luta Nilopolitana, o evento foi aberto aos responsáveis e também mestres e alunos convidados. “Foi uma honra poder receber o Mestre Kim, ele é uma lenda do taekwondo. Pudemos conhecer mais sobre ele, e a visita dele agregou bastante”, disse o mestre Gessé Cintra, diretor do espaço. Kim, um dos precursores de Taekwondo no Brasil, contou sobre sua carreira e também incentivou os praticantes da luta. A iniciativa partiu do Mestre de taekwondo da Casa da Luta, Denilson Alexandre. Mestre há 40 anos, ele contou que o intuito foi motivar os alunos. “Quem esteve presente jamais irá esquecer essa experiência de ouvir um mestre como ele. Foi um dia muito bacana e muito importante para nós”, destacou ele.Além dos matriculados na Casa da Luta Nilopolitana, o evento foi aberto aos responsáveis e também mestres e alunos convidados. “Foi uma honra poder receber o Mestre Kim, ele é uma lenda do taekwondo. Pudemos conhecer mais sobre ele, e a visita dele agregou bastante”, disse o mestre Gessé Cintra, diretor do espaço.