A Casa do Papai Noel chama atenção na Praça dos EstudantesDivulgação / PMN

Publicado 19/12/2022 17:55 | Atualizado 19/12/2022 17:56

Nilópolis - O clima de Natal chegou em Nilópolis. A cidade ganhou uma Casa do Papai Noel na Praça Nilo Peçanha, conhecida como Praça dos Estudantes, no Centro. E três árvores de Natal foram instaladas pelo município. Na entrada de Olinda, a árvore vem acompanhada de uma pérgula iluminada com lead, espécie de cobertura vazada, que serve como elemento de paisagismo.

Na última sexta-feira (16/12), o prefeito Abraãozinho (PL) marcou presença na abertura da Casa do Bom Velhinho. "Estou muito feliz em resgatar a decoração de natal da nossa cidade. Aqui na Casa do Papai Noel podem vir, tirar foto e guardar a recordação de natal, data tão importante, dia em que todos transmitem muito amor e dedicação."



O prefeito Abraãozinho e a vice Flávia Duarte marcaram presença na abertura da Casa do Bom Velhinho Divulgação

Além do Papai Noel, Mamãe Noel e os duendes estão no local para ajudar na entrega de doces. Cada criança que parar na Casa poderá tirar uma foto gratuita com o símbolo do natal, de segunda a sexta-feira das 15h às 20h, no sábado das 9h às 14h, para levar como lembrança. São oferecidas oficinas para confecção de bichos com bolas, desenho, pintura e maquiagem. Segundo o secretário municipal de Cultura Antonio Carlos, até o dia 24 de dezembro, o município contará com a Casa do Papai Noel. "O objetivo é criar um sentimento de natal em nossa cidade. Não deixe de trazer sua criança. Estamos distribuindo 150 senhas durante os dias gratuitamente."Além do Papai Noel, Mamãe Noel e os duendes estão no local para ajudar na entrega de doces. Cada criança que parar na Casa poderá tirar uma foto gratuita com o símbolo do natal, de segunda a sexta-feira das 15h às 20h, no sábado das 9h às 14h, para levar como lembrança. São oferecidas oficinas para confecção de bichos com bolas, desenho, pintura e maquiagem.

Os baixinhos podem escrever uma carta para Papai Noel. Eles terão a possibilidade de colocar uma carta na caixa de correio que será colocada na Praça dos Estudantes. E duas outras árvores de Natal foram instaladas no pórtico de entrada da cidade, na divisa com Mesquita, e na Via Light, entrada de Nilópolis.