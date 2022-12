O diretor do SAMU Nilópolis Jefferson Ramos, o coordenador médico Flávio Prata e a coordenadora de enfermagem Thamires Lima, receberam a premiação da secretária executiva do Cisbaf, Rosangela Bello - Divulgação / Cisbaf

Publicado 20/12/2022 19:07

Nilópolis - A coordenação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Nilópolis ganhou a 1ª edição do "Prêmio Regional de Excelência – SAMU Baixada Fluminense 2022", reconhecendo o destaque nos critérios de eficiência operacional: disponibilização de viaturas para a Central e uso das tecnologias disponíveis/tablet para melhor atender ao cidadão. Além de Nilópolis, também receberam o prêmio às bases nos municípios de Itaguaí e Queimados, com a maior pontuação nos itens apresentados acima. A premiação foi na sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense (Cisbaf), em Nova Iguaçu, na última quinta-feira (15/12).

O diretor do SAMU Nilópolis, Jefferson Ramos, o coordenador médico Flávio Prata e a coordenadora de enfermagem Thamires Lima compareceram ao encontro. A homenagem aconteceu durante a reunião das coordenações do SAMU para o balanço das ações realizadas em parceria com a Central de Regulação de Urgências (CRUR) - BF neste ano de 2022.



A premiação foi na sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense (Cisbaf), em Nova Iguaçu Divulgação / Cisbaf

Durante a reunião, os participantes receberam exemplares da cartilha do Protocolo Operacional Padrão (POP), elaborado pelo CRUR-BF, com o objetivo de informar aos profissionais sobre as diretrizes de atuação, para que exista uma padronização nas atividades e procedimentos do serviço. A secretária executiva do Cisbaf, Rosangela Bello, conduziu o evento, acompanhada da diretora técnica, Márcia Ribeiro, e das Coordenações Médica, de Enfermagem e Operacional da CRUR, Simone Maçana, João Paulo e Jocelma Damião. Todas as bases do serviço receberam também um ‘Certificado de Reconhecimento’, como forma de valorização pela parceria com a CRUR na prestação do serviço do SAMU na região.Durante a reunião, os participantes receberam exemplares da cartilha do Protocolo Operacional Padrão (POP), elaborado pelo CRUR-BF, com o objetivo de informar aos profissionais sobre as diretrizes de atuação, para que exista uma padronização nas atividades e procedimentos do serviço.

E, para contribuir com o embasamento do conteúdo apresentado, foi feito o detalhamento do perfil de chamados do SAMU na região, com a descrição de atendimento de cada município, que só neste ano geraram juntos um total de 402.916 chamados na Baixada Fluminense.