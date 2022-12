As oficinas tem como principal objetivo dar qualificação profissional para o mercado de trabalho às mulheres que sofreram algum tipo de violência - Divulgação / PMN

Publicado 20/12/2022 19:27 | Atualizado 20/12/2022 19:33

Nilópolis - Mais de 70 mulheres se formaram, nesta segunda-feira (19/12), nas oficinas promovidas pelo Centro de Referência e Apoio à Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar, da Prefeitura de Nilópolis. As turmas de reciclagem, corte e costura, patch apliquê, bordado, ponto russo, biscuit, fuxico, culinária, faça e venda, maquiagem, trança, manicure e cabeleireiro receberam o certificado de conclusão do curso, que tem duração de um ano.

De acordo com a Casa da Mulher Nilopolitana, as oficinas tem como principal objetivo dar qualificação profissional para o mercado de trabalho às mulheres que sofreram algum tipo de violência.

A superintendente dos Direitos da Mulher, Professora Nilcea Clara Cardoso (laranja) participou da premiação Divulgação / PMN

"A mulher que sofre ou sofreu violência é convidada a fazer um curso profissional. Muitas destas mulheres dependem financeiramente do agressor, mas através da formação profissional, elas vão exercer suas funções, assim gerando sua própria renda", salientou a superintendente dos Direitos da Mulher, Professora Nilcea Clara Cardoso.As matrículas para as próximas turmas abrem no dia 4 de Janeiro na Casa da Mulher. Para se inscrever, é necessário levar comprovante de residência, identidade, duas fotos 3x4 e comprovante de vacina da Covid-19. A unidade está localizada na rua Antônio João Mendonça, nº 65, Centro. O horário de funcionamento é das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira.