Além do jantar natalino, houve ainda entrega kits de higiene com sabonetes, pasta e escova de dente, absorvente e lâminas de barbear - Divulgação / Eduardo Hollanda

Além do jantar natalino, houve ainda entrega kits de higiene com sabonetes, pasta e escova de dente, absorvente e lâminas de barbearDivulgação / Eduardo Hollanda

Publicado 23/12/2022 23:46 | Atualizado 23/12/2022 23:48

Nilópolis – Um dia depois de distribuir três mil cestas básicas para a comunidade local, a Beija-Flor de Nilópolis realizou na noite desta quinta-feira (22/12), um jantar natalino coletivo gratuito em sua quadra, no Centro, para 150 pessoas em situação de rua, que comeram pratos com arroz, feijão, feijão fradinho, frango, farofa e maionese. De sobremesa, foram servidos pudim, manjar, rabanada, bolo e frutas.

Deliciosas frutas foram distribuídas junto ao jantar Divulgação / Eduardo Hollanda

Participaram dos trabalhos os diretores de Harmonia, a Velha Guarda, as baianas e a equipe de administração da sede Divulgação / Eduardo Hollanda

150 pessoas em situação de rua aproveitaram o delicioso jantar oferecido pela Beija-Flor de Nilópolis Divulgação / Eduardo Hollanda

Houve ainda entrega de kits de higiene com sabonetes, pasta e escova de dente, absorvente e lâminas de barbear.Participaram dos trabalhos os diretores de Harmonia, a Velha Guarda, as baianas e a equipe de administração da sede.Em 2023, a Beija-Flor vai cruzar a Marquês de Sapucaí na Segunda-Feira de Carnaval, dia 20 de fevereiro, com o enredo “Brava Gente! O Grito dos Excluídos No Bicentenário da Independência”.Desenvolvido pelos carnavalescos Alexandre Louzada e André Rodrigues, o tema faz referência às parcelas da população brasileira que ficaram de fora da emancipação do Brasil em relação a Portugal, em 1822.