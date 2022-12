O funcionamento do Parque Gericinó irá retornar normalmente na próxima segunda-feira (26/12) - Divulgação / PMN

Publicado 23/12/2022 19:16 | Atualizado 23/12/2022 19:17

Nilópolis – O Parque do Gericinó Prefeito Farid Abrão, uma importante área de lazer de Nilópolis, no bairro Manoel Reis, funcionará apenas neste sábado (24/12), véspera de Natal, até às 12h. No dia 25 de dezembro, feriado de Natal, o Parque não estará aberto.

O funcionamento irá retornar normalmente na próxima segunda-feira (26/12).