Os responsáveis deverão apresentar a documentação solicitada no regulamento do edital na unidade escolar contemplada para matrículaDivulgação / PMN

Nilópolis - Após a liberação do resultado das inscrições, pais e responsáveis devem ficar atentos ao calendário da Secretaria de Educação de Nilópolis. A primeira fase de confirmação das matrículas na rede municipal de Nilópolis será presencial, e está prevista para começar no dia 4 de janeiro e irá até o dia 14 de janeiro de 2023. Os responsáveis deverão apresentar a documentação solicitada no regulamento do edital na unidade escolar contemplada para matrícula.



A segunda fase de inscrição das matrículas on-line será de 24 a 28 de janeiro, quando os responsáveis ou alunos deverão preencher o formulário disponibilizado no site de acordo com as informações desejadas. Por fim, de 31 de janeiro a 4 de fevereiro, responsáveis ou pais irão apresentar a documentação solicitada no regulamento na unidade escolar selecionada.



