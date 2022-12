Alunos e professores do Colégio Estadual Zenóbio da Costa premiados nas Olímpiadas Internacional e Brasileira de Matemática - Divulgação

Alunos e professores do Colégio Estadual Zenóbio da Costa premiados nas Olímpiadas Internacional e Brasileira de MatemáticaDivulgação

Publicado 24/12/2022 15:43 | Atualizado 24/12/2022 15:53

Nilópolis - Alunos do Colégio Estadual Marechal Zenóbio da Costa, do bairro de Olinda, em Nilópolis, brilharam conquistando uma medalha de ouro na Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras e a prata na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). O anúncio das premiações aconteceu nesta semana pela Secretaria de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc).

A medalha de ouro veio com os estudantes da Sala de Aula Invertida com Metodologia Ativa (Sicma), projeto de aprendizagem desenvolvido no colégio nilopolitano. A premiação eleva e exalta muito a qualidade do ensino da escola estadual, já que a Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras, é a maior competição educacional interclasses do mundo e conta, todos os anos, com a participação de 300 mil estudantes de 29 países, em dez idiomas diferentes.



Igualmente importante e acirrada, foi à conquista da medalha de prata na 17ª Olimpíada Brasileira de Matemática. Um projeto nacional direcionado às escolas públicas e privadas. O segundo lugar nilopolitano aconteceu em uma disputa com mais de 50 mil inscritos na competição.



“As medalhas reafirmam a eficácia da metodologia adotada e o compromisso dos professores e alunos com uma formação que extrapola a grade curricular. O projeto desenvolvido também oportuniza diferentes experiências na vida acadêmica desses estudantes“, destacou o professor Fernando Rocha, que junto com a professora Débora Rebouças, lecionam Matemática para os alunos da CE Zenóbio da Costa, e foram responsáveis pela coordenação e orientação dos estudantes vencedores das Olimpíadas.