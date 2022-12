Cridemar Aquino já iniciou as gravações de "Vai Na Fé" nova novela das 19h - Divulgação

Cridemar Aquino já iniciou as gravações de "Vai Na Fé" nova novela das 19hDivulgação

Publicado 30/12/2022 08:22

Nilópolis - Gratidão! Essa é a palavra escolhida pelo ator Cridemar Aquino para definir o ano de 2022. O artista celebra 25 anos de carreira no ano em que deu vida ao carnavalesco Laila no teatro, esse ícone do Carnaval carioca e referência da Beija-Flor de Nilópolis, e agradece cada conquista realizada. Cridemar encerra o ano em grande estilo gravando cenas para nova novela Global "Vai na Fé".



Na nova novela das 19h, Cridemar Aquino interpreta o personagem "Gonzaga" que é um ex-boxeador e um chefe de família bem severo. Ele é o pai da protagonista Divulgação

Cridemar conta que nas cenas gravadas no passado, atua com as atrizes Rhavine Chrispim que interpreta a sua esposa "Marlene" que é feita por Elisa Lucinda na fase madura e a atriz Jê Soares que interpreta "Sol" na adolescência, personagem da protagonista Sheron Menezzes na fase adulta. "Nessa novela eu interpreto o personagem "Gonzaga" que é um ex-boxeador e um chefe de família bem severo. Ele é o pai da protagonista "Sol", interpretado pela atriz Sheron Menezzes. "As minhas cenas sempre acontecem no passado usando o recurso chamado "flashback" onde os personagens lembram de momentos importantes que já viveram".Cridemar conta que nas cenas gravadas no passado, atua com as atrizes Rhavine Chrispim que interpreta a sua esposa "Marlene" que é feita por Elisa Lucinda na fase madura e a atriz Jê Soares que interpreta "Sol" na adolescência, personagem da protagonista Sheron Menezzes na fase adulta.

Cridemar que é só felicidade com sua participação fala um pouco da sua família na trama: “É uma família amorosa, com uma vivência profunda na doutrina da Igreja Batista. Gonzaga é um pai protetor que sempre tenta evitar que Solange conheça os malefícios da vida mundana, só que a Sol sempre dá um jeito passar os pais pra trás pra viver as aventuras de uma adolescente da sua idade".