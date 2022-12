Nova Iguaçu foi o primeiro município que recebeu a van adaptada da Supervia - Divulgação / Supervia

Publicado 28/12/2022 23:30 | Atualizado 28/12/2022 23:32

Nilópolis - Como mais um desdobramento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado entre o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Supervia, a concessionária que administra o serviço de trens urbanos no Rio de Janeiro, realizou nesta terça-feira (27/12), a doação de uma van adaptada para pessoas com deficiência para a Secretaria de Saúde de Nova Iguaçu. A Supervia já adquiriu outras três vans adaptadas zero quilômetro que estão disponíveis, mas aguardam retorno de informações das prefeituras de Nilópolis, Duque de Caxias e do Rio de Janeiro para concretizar a entrega. A previsão é a de que, ainda em janeiro de 2023, Nilópolis e Duque de Caxias recebam os veículos.



Além do objetivo principal do TAC, que é a realização de obras que garantam a acessibilidade em 104 estações e 20 trens, a título de danos morais coletivos, a Supervia também se comprometeu a adquirir veículos para 12 municípios abrangidos pela malha ferroviária, entre outras obrigações.



A previsão é a de que, ainda em janeiro de 2023, Nilópolis e Duque de Caxias recebam os veículos adaptados da Supervia Divulgação / MPRJ “É essencial que os Conselhos de Pessoas com Deficiência e sociedade civil em geral saibam da existência desses veículos adaptados e fiscalizem o seu uso em prol das pessoas com deficiência, que tanto necessitam desse transporte” explicou a coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis e Pessoa com Deficiência (CAO Cível e Pessoa com Deficiência/MPRJ), Renata Scharfstein.