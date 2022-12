As drogas e o rádio transmissor apreendidos pelos policiais militares do 20º BPM - Twitter / Pmerj

As drogas e o rádio transmissor apreendidos pelos policiais militares do 20º BPMTwitter / Pmerj

Publicado 30/12/2022 16:37 | Atualizado 30/12/2022 16:39

Nilópolis – Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) prenderam em flagrante na tarde desta sexta-feira (30/12), dois suspeitos na Comunidade Az de Ouro, no bairro de Olinda, em Nilópolis, no limite com Anchieta, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Com os homens, os agentes apreenderam uma quantidade de drogas e um rádio transmissor.



A ocorrência foi registrada da 57ª DP (Nilópolis).