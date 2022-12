Os alunos reunidos do CE Marechal Zenóbio da Costa em frente ao quadro na sala de aula da UFRJ - Divulgação / Seeduc

Publicado 30/12/2022 17:59 | Atualizado 30/12/2022 18:00

Nilópolis - Alunos do Colégio Estadual Marechal Zenóbio da Costa, do bairro de Olinda, em Nilópolis, visitaram nesta sexta-feira (30/12), o Laboratório de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na Cidade Universitária, em Bonsucesso, numa parceria que a instituição pública estadual tem com a universidade federal.



Alunos do CE Marechal Zenóbio da Costa atentos olhando para o quadro da sala de aula Divulgação / Seeduc

O CE Marechal Zenóbio da Costa teve um ano de muito sucesso na interação entre o corpo técnico escolar e os alunos em 2022. No último mês de novembro, a escola pública nilopolitana conquistou ouro e prata respectivamente na Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras e na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP).

Os estudantes participaram de diversas atividades interativas e conseguiram aproveitar bastante a experiência na busca de inspiração para o futuro.