Milton Filho gravou a segunda temporada de "Dom", a série mais assistida de língua não inglesa no mundo, prevista para estrear no dia 17 de março - Divulgação

Publicado 31/12/2022 20:25 | Atualizado 31/12/2022 20:29

Nilópolis - Se 2022 foi um ano de boas notícias para Milton Filho, 2023 promete! O ator que foi o Promessinha no musical “As Cangaceiras” e brilhou em “Joãosinho e Laíla: ratos e urubus, larguem minha fantasia!”, que retratou a vida dos carnavalescos ícones da Beija-Flor de Nilópolis, estreia no streaming com força total. Milton gravou a segunda temporada de “Dom”, uma produção original da Amazon e a série mais assistida de língua não inglesa no mundo, prevista para estrear no dia 17 de março.

Ele também está na quinta temporada da renomada série “Impuros”, com o personagem Madruga Além disso, protagoniza o curta "Crianças como você", que estreia em fevereiro e é dirigido pelo diretor Rodrigo Herzog, que veio dos Estados Unidos para rodar essa produção. Se o streaming dominou o mundo, o artista começa sua trajetória nessas plataformas com o pé direito.

E não para por aí. Desde 2011 desfilando nas comissões de frente do Grupo Especial das Escolas de Samba do Rio de Janeiro, com passagens pela Beija Flor, onde desfilou na comissão de frente durante nove anos, Milton estreia na comissão de frente da Imperatriz Leopoldinense no Carnaval Carioca 2023, com a direção artística do coreógrafo Marcelo Misailidis.



"Minha relação com a Beija Flor é de muito amor e respeito, parto para novos projetos na avenida, mas com meu coração sempre também na azul e branco. É só alegria, folia e muita comemoração. E vem mais coisa boa por aí!", diz o ator.