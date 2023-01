Nilópolis

PM prende dois suspeitos com drogas na Comunidade Az de Ouro em Nilópolis

Ação dos policiais militares do 20º BPM aconteceu na tarde desta sexta (30) na comunidade no limite com o bairro de Anchieta, na Zona Norte do Rio

Publicado 30/12/2022 16:37 | Atualizado há 2 dias