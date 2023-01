O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h - Divulgação / PMN

Publicado 03/01/2023 17:50

Nilópolis - Nesta quarta-feira (04/01), inicia o período de confirmação de matrícula para o ano letivo de 2023 nas escolas municipais de Nilópolis. Os contemplados nas séries de Educação Infantil – Creche e Pré-Escola -, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Especial, devem comparecer a unidade escolar escolhida com a documentação necessária para finalizar a inscrição.

O prazo para efetivação da matrícula vai até 13 de janeiro. O atendimento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. Além de uma pasta modelo 17, os responsáveis devem levar os seguintes documentos pedidos pela Secretaria de Educação:

Certidão de nascimento (xerox) – Declaração de transferência – Comprovante de residência (xerox) – Caderneta de vacinação (xerox) – Cartão do NIS (para crianças de 0 a 48 meses ; xerox) – CPF do aluno (xerox) – 2 fotos 3×4 – Carteira do SUS (xerox) – CPF e identidade do responsável (xerox)