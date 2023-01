O homem foi capturado em solo nilopolitano, a partir de trabalho de inteligência e monitoramento dos policiais civis - Divulgação / Pcerj

O homem foi capturado em solo nilopolitano, a partir de trabalho de inteligência e monitoramento dos policiais civis Divulgação / Pcerj

Publicado 04/01/2023 16:57 | Atualizado 04/01/2023 16:58

Nilópolis - Policiais civis da 57ª DP (Nilópolis) prenderam um miliciano nesta terça-feira (03/01), pelos crimes de extorsão e constituição de milícia privada. O homem foi capturado em Nilópolis, a partir do trabalho de inteligência e monitoramento.



As investigações tiveram início no dia 27 de dezembro de 2022, após registro a respeito de extorsão em um estabelecimento comercial. Inicialmente, a vítima temendo represálias, cedeu e chegou a pagar algumas parcelas da taxa cobrada pelos criminosos. Porém, com a piora do faturamento, deixou de realizar os pagamentos.



Segundo as investigações, na última segunda-feira (02/01), a vítima passou a receber mensagens com ameaças, e um veículo com homens armados passou a vigiar sua residência. Os policiais civis conseguiram localizar e prender um dos autores após diligências na região.

As investigações seguem em andamento com objetivo de identificar e prender os demais envolvidos nos crimes.