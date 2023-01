Bebês de seis meses a dois anos se imunizam com a Pfizer Baby. De três e quatro anos, com a Coronavac. Crianças de cinco a 11 anos tomam a Pfizer Pediátrica - Divulgação / PMN

Bebês de seis meses a dois anos se imunizam com a Pfizer Baby. De três e quatro anos, com a Coronavac. Crianças de cinco a 11 anos tomam a Pfizer PediátricaDivulgação / PMN

Publicado 05/01/2023 20:14

Nilópolis - O município de Nilópolis iniciou o ano com data marcada para a mudança no calendário de vacinação. Bebês e crianças podem se vacinar no "Dia D contra a Covid-19", em 12 de janeiro, das 9h às 16h. É necessário apresentar a identidade da criança.

Os pequenos de seis meses a 11 anos receberão a primeira ou segunda dose do imunizante nos postos do Cabral, Olinda 2, Manoel Reis, Chatuba, Frigorífico, Nova Cidade, Nova Olinda, Cabuis, Novo horizonte, Paiol e Complexo.

Bebês de seis meses a dois anos se imunizam com a Pfizer Baby. As de três e quatro anos, com a Coronavac. Crianças de cinco a 11 anos se vacinam com a Pfizer Pediátrica.

Intervalo entre as doses

Pfizer Baby da 1ª para 2ª dose - 4 semanas

Coronavac da 1ª para 2ª dose - 28 dias

Pfizer Pediátrica da 1ª para 2ª dose - 4 semanas

Endereços dos postos de saúde

Posto de Atendimento Médico e Sanitário do Cabral

Rua Roldão Gonçalves, s/n, Cabral

Posto A. de A. Machado

Rua Mário Valadares, s/n, Novo Horizonte

Posto Dorvil Almeida Lacerda

Rua José Couto Guimarães, 1299, Paiol

Posto Médico Rosa Maria Perez

Rua Mal. Deodoro, 555, Nova Cidade

Posto Nova Olinda

Rua Amadeu Lara, s/n, Olinda

Posto Programa de Saúde da Família – Olinda II

Rua Pedro Roque, 13, Olinda

Posto Programa de Saúde da Família – Manoel Reis

Rua Antônio João Mendonça, s/nº, Manoel Reis

Posto Programa de Saúde da Família – Frigorífico

Rua Dr. Rufino Gonçalves Ferreira, s/n, Frigorífico

Posto Dr. Armando Almeida – Chatuba

Rua: Marques Canário, 970

Posto Programa de Saúde da Família – Cabuís

Rua General Mena Barreto, s/n, Cabuís

Complexo de Saúde Dr. Jorge David

Rua Senador Fernando Mendes, nº1316