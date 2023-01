Em breve, as guias serão enviadas pelos Correios e também poderão ser emitidas online - Divulgação / PMN

Publicado 04/01/2023 23:39 | Atualizado 04/01/2023 23:43

Nilópolis – O carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2023, de Nilópolis, já está disponível para os moradores na Secretaria Municipal de Fazenda, na sede da Prefeitura, no Centro. O IPTU pode ser pago parcelado ou em cota única. Mas, os nilopolitanos terão uma novidade: quem optar pelo pagamento em cota única até o dia 31 de janeiro, garante 15% de desconto.



Em breve, as guias serão enviadas pelos Correios e também poderão ser emitidas online.



A Secretaria Municipal de Fazenda fica na Rua Pedro Álvares Cabral, 305, no Centro