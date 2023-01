Nilópolis

Beija-Flor de Nilópolis recebe o Império Serrano no primeiro Ensaio de Rua do ano (07/01)

Verde e branco de Madureira realiza no sábado a concentração, às 18h, na esquina com a Rua João Evangelista de Carvalho, no Centro. Enquanto os nilopolitanosse reúnem às 19h. Evento é gratuito

Publicado 04/01/2023 19:08 | Atualizado há 2 dias