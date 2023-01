Na ação, os agentes apreenderam um revólver calibre 38; munições e 10 celulares foram recuperados dos passageiros - Twitter / Pmerj

Publicado 09/01/2023 10:46 | Atualizado 09/01/2023 10:47

Nilópolis - Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) prenderam, na manhã desta segunda-feira (09/01), dois homens que praticavam assaltos dentro de um ônibus da Viação Vila Rica, na Via Light, entre os municípios de Nilópolis e Mesquita, no sentido Pavuna. Na ação, os agentes apreenderam um revólver calibre 38; munições e 10 celulares foram recuperados dos passageiros.

A ocorrência ainda está em andamento.