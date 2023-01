O secretário municipal de Serviços Públicos, Rodrigo Neca (ao centro), fez um balanço positivo do período inicial de 2023 com as chuvas em Nilópolis - Divulgação

Publicado 09/01/2023 17:13

Nilópolis - O ano começou com chuvas contínuas em todo o Estado do Rio de Janeiro. Em Nilópolis, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos (Semserp) realizou um trabalho preventivo, evitando alagamentos das vias nilopolitanas. Desde novembro de 2022, a Secretaria realiza a limpeza das redes de águas pluviais dos pontos mais críticos da cidade. O secretario municipal de Serviços Públicos, Rodrigo Neca fez um balanço do período inicial de 2023, pedindo consciência dos moradores no descarte de resíduos.

“Apesar do volume ter sido pequeno, a cidade está passando por um longo período de chuvas. Felizmente, até aqui, nosso trabalho preventivo tem dado certo. Por enquanto, tivemos problemas zero por conta disso. Há a possibilidade de chuvas torrenciais para as próximas horas e no sábado. Faço um apelo para que não joguem o lixo domiciliar perto de bocas de lobo ou ralo, respeitando o dia e horário da coleta. Esses resíduos podem ser levados para as redes da cidade pelas correntezas. Entulho, muito menos”, destacou o secretário.



O secretario de Serviços Públicos, Rodrigo Neca, pediu consciência dos moradores no descarte de resíduos (lixo domiciliar) Divulgação

"Peço que liguem para a Semserp para que seja agendada a retirada do entulho. De preferência, com eles ensacados. Estamos de prontidão monitorando esse período de chuvas e agindo em casos onde há algum tipo de imprevisto. Nossas equipes não param", finalizou Rodrigo Neca. Para solicitar um serviço ou obter informações da Semserp, os nilopolitanos podem ligar no telefone: 2692-1511.