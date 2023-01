Alunos do C.E. Marechal Zenóbio da Costa reunidos conhecendo a indústria de reciclagem de resíduos Orizon - Divulgação / Seeduc

Alunos do C.E. Marechal Zenóbio da Costa reunidos conhecendo a indústria de reciclagem de resíduos OrizonDivulgação / Seeduc

Nilópolis - Os alunos do Colégio Estadual Marechal Zenóbio da Costa, no bairro de Olinda, em Nilópolis, encerraram na última semana o período letivo de 2022 conhecendo a indústria de reciclagem de resíduos Orizon, localizada em Adrianópolis, em Nova Iguaçu, também na Baixada Fluminense.

Os estudantes acompanharam todas as etapas do processo de reciclagem de resíduos industriais e se mostraram bem animados com tudo que aprenderam durante a visitação.



A central de tratamento de resíduos líquidos, em Nova Iguaçu, e ao fundo um morro verde que faz parte da indústria de reciclagem de resíduos do Ecoparque Divulgação / Seeduc O objetivo da atividade foi mostrar aos alunos projetos e ações que visam à preservação do meio ambiente e que buscam soluções para promover um movimento sustentável eficaz.